Автобус с врачами упал с обрыва в Боливии, погибли 14 человек

Как минимум 14 человек погибли в западной части Боливии, в департаменте Ла-Пас, где в пропасть сорвался автобус, перевозивший группу врачей.

Как сообщает в понедельник вечером местное информагентство Agencia Boliviana de Informacion, врачи собирались принять участие в кампании по оказании медпомощи жителям индийских деревень.

Смертельное ДТП произошло на трассе между городом Ла-Пас и муниципалитетом Аполо в районе населенного пункта Чарасани. По неясной на данный момент причине водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средства упало с 200-метрового обрыва. 14 человек скончались на месте, а 21 человек был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Подробности произошедшего уточняются.