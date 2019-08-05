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 Автобус с врачами упал с обрыва в Боливии, погибли 14 человек

Автобус с врачами упал с обрыва в Боливии, погибли 14 человек
22:10   5 Августа 2019
Весь мир

Автобус с врачами упал с обрыва в Боливии, погибли 14 человек

Автобус с врачами упал с обрыва в Боливии, погибли 14 человек

Как минимум 14 человек погибли в западной части Боливии, в департаменте Ла-Пас, где в пропасть сорвался автобус, перевозивший группу врачей.

Как сообщает в понедельник вечером местное информагентство Agencia Boliviana de Informacion, врачи собирались принять участие в кампании по оказании медпомощи жителям индийских деревень.

Смертельное ДТП произошло на трассе между городом Ла-Пас и муниципалитетом Аполо в районе населенного пункта Чарасани. По неясной на данный момент причине водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средства упало с 200-метрового обрыва. 14 человек скончались на месте, а 21 человек был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Подробности произошедшего уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
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