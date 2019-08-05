Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов

Государственное бюро расследований Украины возбудило очередное уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко в связи с его выездом на отдых на Мальдивские острова в 2018 году по якобы поддельным документам.

Об этом в понедельник рассказал юрист Андрей Портнов – бывший заместитель главы администрации главы государства времен Виктора Януковича.

«Сегодня Государственное бюро расследований нашло достаточными изложенные нами факты и зарегистрировало уголовное производство сразу по трём статьям Уголовного кодекса Украины», - написал Портнов в Telegram-канале.

Ранее глава украинского Госбюро расследований Роман Труба сообщил, что в настоящее время Порошенко и ряд высокопоставленных чиновников являются фигурантами 11 уголовных дел. При этом Портнов сообщал, что в Госбюро расследований возбудило в отношении экс-президента Порошенко еще одно дело по поводу хищений в армии. Помимо Порошенко фигурантами данного дела являются также бывший глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома».