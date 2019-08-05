Соловьев назвал сборищем сами-знаете-кого оппозицию, оправдавшую убийства детей

Журналиста Владимира Соловьева удивил моральный облик тех, кто взялся оправдывать Владислава Синицу, задержанного за призывы к расправе над детьми сотрудников Росгвардии. Об этом телеведущий рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН).

«Это еще раз подтверждает, что наша так называемая оппозиция абсолютно аморальна, поэтому она даже не имеет никакого права вступать в хоть какой-то диалог с властью с позиции морали, — полагает Соловьев. - Это просто удивительно, что люди, которые претендуют на то, что они чище, моральнее, честнее, чем власть, в своих деяниях, однако, доказывают совсем обратное. Они и вороваты, о чем свидетельствует миллиард ФБК, они аморальны, и их помыслы, вежливо говоря, не чисты. Так что это уже никакая не оппозиция, а сборище сами-знаете-кого».

Поводом для призывов к расправе над детьми для Синицы стал отказ в регистрации кандидатами нескольким протеже блогера Навального и ряду выходцам из команды сына экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, включая его самого. В подписях за выдвижение этих кандидатов избиркомы нашли слишком много фальсифицированных подписей, включая автографы мертвых и никогда не существовавших людей.

Дополнительно соратницу блогера Любовь Соболь не пустила на выборы заграничная недвижимость. Обжаловать решение избирательных комиссий экс-кандидаты пытаются призывами устроить беспорядки в Москве.