Facebook удалил страницу подготовки к штурму «Зоны-51»

Администрация социальной сети Facebook удалила страницу сообщества, в котором пользователи готовились штурмовать секретную базу «Зона-51».

Изначально встречу создали администраторы сообщества, в котором публиковались шутки и мемы. Они озаглавили созданную встречу «Штурмуем «Зону 51». Они не смогут остановить нас всех», и даже назначили конкретную дату события – 20 сентября 2019 года. Шутка понравилась пользователям социальной сети и на участие в штурме подписались без малого два миллиона человек, еще больше пользователей отметили, что они «интересуются» мероприятием.

В настоящее время при попытке перейти на страницу встречи Facebook выдает надпись:

«Возможно вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».

Напомним: «Зона-51» этот военная база США, которая является подразделением военно-воздушной базы «Эдельвейс». В среде пользователей интернета широко распространено мнение, что в «Зоне-51» правительство США скрывает тела инопланетян, а также ученые изучают там внеземные технологии.