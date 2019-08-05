США призвали другие страны помочь обезопасить судоходство в Ормузском проливе

Американский государственный секретарь Майк Помпео в понедельник, 5 августа, сообщил, что Вашингтон призвал более чем 60 стран помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. По его словам, США стремятся к «всеобъемлющей программе, которая помещает Ирану разжигать конфликт в регионе».

«Мы попросили более чем 60 стран предоставить помощь, чтобы обеспечить безопасность судоходных путей в Ормузском проливе», — сказал Помпео.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных районах обострилась в последние месяцы. В Оманском заливе в июне напали на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. Некоторые СМИ информировали, что на борту танкеров закрепили и подорвали магнитные мины, но официально эту информацию не подтверждали. Иранская сторона отвергла причастность к случившемуся.

Следом иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике, который нарушил воздушное пространство Ирана. Американское Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) ответило, что беспилотник военно-морских сил США сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

В июле корабль ВМС США сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. Однако Тегеран отрицает, что иранская сторона потеряла летательный аппарат.