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 Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 22

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 22
21:01   5 Августа 2019
Весь мир

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 22

Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до 22

Полиция американского города Эль-Пасо в штате Техас,где в минувшую субботу 3 августа местный житель устроил стрельбу в торговом центре, сообщает о том, что один из находившихся в больнице пострадавших скончался от ран.

Таким образом, как сообщается, общее число жертв стрельбы составляет 22 человека, так как ранее из больницы поступила информация о кончине еще одного раненного.

«Незадолго до 10 утра еще один пострадавший скончался, общее число - 22», - говорится в сообщении местной полиции.

Напомним: утром 3 августа 21-летний молодой человек устроил стрельбу в торговом центре города Эль-Пасо в штате Техас, неподалеку от мексиканской границы. На месте в результате стрельбы погибли 20 человек, еще 26 посетителей ТЦ  с ранениями различной степени тяжести, в том числе в критическом состоянии, были госпитализированы.

Стрелка полиция задержала живым, в настоящее время ему предъявлены обвинения в терроризме. По версии следствия, преступление было совершено на почве расовой ненависти.  

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Автор: Александр Люблинский
#сша #жертвы #стрельба #чп #весь мир

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