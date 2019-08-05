Прокуратура изучит «Подпольную империю Гудковых»

Редакция Федерального агентства новостей (ФАН) обратилась в генеральную прокуратуру с просьбой проверить факты, изложенные в опубликованном ранее материале «Подпольная империя Гудковых: как оппозиционеры воруют на господрядах и налогах».

В запросе, текст которого приводит издание, говорится, в частности, что деятельность семьи Гудковых – Гудкова Геннадия Владимировича, 11956 года рождения, Гудковой Марии Петровны 1956 года рождения и Гудкова Дмитрия Геннадьевича 1980 года рождения – подробности о которой изложены в материале ФАН от 2 августа, является противоправной.

«Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении рассматривается нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации как один из поводов к возбуждению уголовного дела», - говорится в заявлении.

В самом материале «Подпольная империя Гудковых: как оппозиционеры воруют на господрядах и налогах» издание приводит факты, выявленные отделом расследований ФАН о махинациях семьи Гудковых в налоговой сфере, о «крышевании» бизнеса ЖКХ и даже о случаях рэкета. При этом рассказывается, как «борцы с режимом» отец и сын Гудковы сумели подмять под себя не только большую часть подмосковного строительного бизнеса, но и с успехом действовать в столице.