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20:34   5 Августа 2019
Россия

«Почта России» запретом оплачивать уведомления марками нарушила закон

«Почта России» запретом оплачивать уведомления марками нарушила закон

Комиссия Федеральной антимонопольной службы в понедельник, 5 августа, признала, что «Почта России» нарушила антимонопольное законодательство, когда запретила гражданам оплачивать пересылки уведомлений марками. По информации ФАС, «Почта России» нарушила закон «О защите конкуренции».

Федеральная антимонопольная служба в конце мая возбудила дело против «Почты России», усмотрев в действиях российской государственной компании признаки нарушения антимонопольного законодательства. Оператор почтовой сети приказом с января 2019 года запретил рассчитываться марками за пересылку уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений. Гражданам предложили рассчитываться исключительно деньгами. 

ФАС напомнила, что дело возбудили в связи с неисполнением "Почтой России" предупреждения, выданного антимонопольным ведомством. Согласно предупреждению, оператор почтовой сети должен был не только исключить из приказа положения, которыми ввели ограничение возможности оплаты услуг марками, но и признать недействующим другой приказ, устанавливающий переходный период по способу оплаты уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений.

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Автор: Анатолий Кубарев
#закон #фас #почта россии #марки

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