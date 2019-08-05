Генпрокурор Египта обвинил 11 человек в связях с террористами

Генеральный прокурор Египта Набиль Садек в понедельник, 5 августа, обвинил семерых египтян и четверых ливийцев в сотрудничестве с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и организации «Бригады силы сдерживания», которая действует на территории Ливии.

По его словам, подозреваемые предоставляли террористам информацию о египтянах, находящихся в Ливии​​​. Боевики использовали информацию «для похищения египтян, которых потом пытали, с целью получения выкупа от родственников за освобождение». По информации генпрокуратуры Египта, обвиняемые причастны к финансированию террористических группировок и организации нелегальной миграции.

Согласно материалам следствия, египтянин Мохаммед Рагяб Абдель Вахед Хасан после начала беспорядков в Ливии сотрудничал с террористами в деле похищения египетских граждан. В 2017 году боевики похитили 14 египтян, один из которых позже скончался. Мохаммед Хасан собирал деньги с родственников похищенных, чтобы передать потом средства сообщникам в Ливии.