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19:56   5 Августа 2019
Россия

Детский лагерь под Ачинском эвакуировали в соседний город

Детский лагерь под Ачинском эвакуировали в соседний город

Представитель детского омбудсмена в понедельник, 5 августа, сообщил, что детский лагерь в Красноярском крае эвакуировали в связи со взрывами на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части под Ачинском. По его словам, детей отвезли в соседний город Назаров. Ранее спасатели информировали, что из детского лагеря эвакуируют 257 детей и 66 взрослых​​​.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова пообщалась с красноярским детским омбудсменом Ириной Мирошниковой. В целях безопасности решили детей из лагеря «Сокол» эвакуировать в город Назарово. Также вывезли несовершеннолетних из Ачинского детского дома и реабилитационного центра в Красноярск и Большой Улуй. 

«Жизни и здоровью детей ничего не угрожает», — передает пресс-служба Кузнецовой.

В мэрии Ачинска заверили, что взрывы боеприпасов в воинской части, где горит склад, не угрожают жизни и здоровью жителям города. До Ачинска докатывается взрывная волна. Жителей близлежащих деревень эвакуируют в город. По словам краевого губернатора, вывезут около шести тысяч человек.

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Автор: Анатолий Кубарев
#детский лагерь #общество #ачинск #военный склад

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