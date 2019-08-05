Комплексы пожаротушения «Уран-14» перебросили к горящему под Ачинском складу

Представитель министерства обороны РФ в понедельник, 5 августа, сообщил, что два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14» перебросили к горящему в Красноярском крае военному складу. По его словам, «Уран-14» поможет ликвидировать возгорание склада Центра материально-технического обеспечения ЦВО в Ачинском районе.

По информации военного ведомства, также доставили беспилотники, чтобы мониторить обстановку на территории склада. Результаты в режиме реального времени передадут в штаб по ликвидации возгорания.

Красноярское правительство сообщило, что загорелся склад хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района. Жителей близлежащих деревень эвакуируют.

Губернатор края поручил силовым подразделениям максимально скоординировать работу по эвакуации, а ГИБДД и МЧС организовать работу по разделению потоков машин, которые эвакуируют население. В Ачинске подготовили эвакопункты в первой, 12 и 18 школах.