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 Родители малолетних «оппозиционеров» должны возмещать ущерб за беспорядки, считает Рябцева

Родители малолетних «оппозиционеров» должны возмещать ущерб за беспорядки, считает Рябцева
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19:51   5 Августа 2019
Россия

Родители малолетних «оппозиционеров» должны возмещать ущерб за беспорядки, считает Рябцева

Родители малолетних «оппозиционеров» должны возмещать ущерб за беспорядки, считает Рябцева

Журналист Леся Рябцева выступила с предложением обязать родителей несовершеннолетних участников несанкционированных митингов возмещать ущерб, причиненный их отпрысками.

«Так сразу будет понятно (а оно и так понятно), на кого вешать административную и уголовную отвественности, - написала Леся Рябцеыва в своем Telegram-канале, отметив там же: - Сразу желание юзать деток поугаснет. А у родителей появится повод и причина с детками общаться и налаживать общий язык».

Кроме того, журналист напомнила, что в конце прошлого года в России был принят закон, вводящий ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные уличные акции.

Напомним: ранее ИА «политика Сегодня» сообщало, что в ходе незаконного митинга оппозиции в Москве 3 августа полиция задержала около 600 человек, из которых семеро оказались несовершеннолетними. Неделей ранее на несанкционированном митинге 27 июля в числе задержанных полицией оказались четверо подростков.

Родители малолетних «оппозиционеров» должны возмещать ущерб за беспорядки, считает Рябцева

Представители оппозиции за последние несколько недель провели в Москве серию незаконных митингов, на которых пытались спровоцировать массовые беспорядки. Поводом для проведения акций стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать на предстоящие выборы в Московскую городскую думу некоторых из так называемых «независимых кандидатов», включая соратницу Навального Любовь Соболь, в подписных листах которых было выявлено большое число поддельных автографов, а также подписи мертвецов. Соболь, активно призывающая москвичей выходить на незаконные акции, уже дважды избежала административного ареста, прикрывшись своей маленькой дочерью. Вместо отсидки в спецприемник со своими единомышленниками, она заплатит штрафы в 30 и 300 тысяч рублей.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #оппозиция #политика #митинг

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