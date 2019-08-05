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Прокуратура изучит «Подпольную империю Гудковых»

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21:12   5 Августа 2019
Россия

Ассоциация юристов России предостерегла оппозицию от «провокаций и манипуляций»

Ассоциация юристов России предостерегла оппозицию от «провокаций и манипуляций»

Ассоциация юристов России осудила «провокации и манипуляции» со стороны незарегистрированных кандидатов на избиркомы.

«Давление на избирательные органы не является правовой формой политической борьбы», — отметили в Ассоциации. 

В рамках существующего законодательства, как напомнили юристы, решение избиркомов можно обжаловать в суде:

«В этом случае вместо эмоциональных суждений и оценок в основе аргументации сторон будут главенствовать нормы права».

В том случае, если несогласных не устраивает нынешнее законодательство, его можно поменять. 

«Способы внесения таких изменений известны и понятны каждому юристу – для этого есть субъекты законодательной инициативы и общественные институты», - напомнили юристы.

Вот только даже в случае изменения законодательства, оно будет распространяться только на следующий избирательный цикл. Сентябрьские выборы пройдут по правилам, прописанным на дату старта. 

Недовольна работой избиркомов юристка Фонда борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального — Любовь Собольподделывала подписные листы. За нее оставили автографы люди, которые не только умерли, но и вовсе не существовали на свете. Попался на «рисовке» и сын экс-депутата ГД Дмитрий Гудков, создававший политический имидж политику Александру Соловьеву. И бывший член партии «Яблоко» Илья Яшин, которому не хватило 507 подписей избирателей до участия в выборной гонке.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #выборы #юриспруденция #общество #мосгордума

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