Ассоциация юристов России предостерегла оппозицию от «провокаций и манипуляций»

Ассоциация юристов России осудила «провокации и манипуляции» со стороны незарегистрированных кандидатов на избиркомы.

«Давление на избирательные органы не является правовой формой политической борьбы», — отметили в Ассоциации.

В рамках существующего законодательства, как напомнили юристы, решение избиркомов можно обжаловать в суде:

«В этом случае вместо эмоциональных суждений и оценок в основе аргументации сторон будут главенствовать нормы права».

В том случае, если несогласных не устраивает нынешнее законодательство, его можно поменять.

«Способы внесения таких изменений известны и понятны каждому юристу – для этого есть субъекты законодательной инициативы и общественные институты», - напомнили юристы.

Вот только даже в случае изменения законодательства, оно будет распространяться только на следующий избирательный цикл. Сентябрьские выборы пройдут по правилам, прописанным на дату старта.

Недовольна работой избиркомов юристка Фонда борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального — Любовь Соболь — подделывала подписные листы. За нее оставили автографы люди, которые не только умерли, но и вовсе не существовали на свете. Попался на «рисовке» и сын экс-депутата ГД Дмитрий Гудков, создававший политический имидж политику Александру Соловьеву. И бывший член партии «Яблоко» Илья Яшин, которому не хватило 507 подписей избирателей до участия в выборной гонке.