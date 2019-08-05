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Детский лагерь под Ачинском эвакуировали в соседний город

Детский лагерь под Ачинском эвакуировали в соседний город

 Родители малолетних «оппозиционеров» должны возмещать ущерб за беспорядки, считает Рябцева

Родители малолетних «оппозиционеров» должны возмещать ущерб за беспорядки, считает Рябцева
Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности работает на Белорусской АЭС

Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности работает на Белорусской АЭС

 Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

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 Боевики выпустили три реактивных снаряда в направлении авиабазы Хмеймим

Боевики выпустили три реактивных снаряда в направлении авиабазы Хмеймим
19:11   5 Августа 2019
Россия

РФ поддерживает договоренности по нормализации обстановки в Судане

РФ поддерживает договоренности по нормализации обстановки в Судане

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в понедельник, 5 августа, встретился с суданским послом в Москве Надиром Бабикером. По информации МИД РФ, Москва поддерживает достигнутые между военными Судана и оппозицией договоренности, которые направлены на урегулирование ситуации в стране.

Михаил Богданов и Надир Бабикер обсудили последнее развитие событий в Судане в контексте парафирования в воскресенье, 4 августа, Конституционной декларации между переходным Военным советом и коалицией «Сил за свободу и перемены». В стране сформируют институты государственной власти на переходный период.

РФ поддерживает достигнутые договоренности, которые обеспечат скорейшую нормализацию общественно-политической обстановки в дружественном Судане. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в ходе встречи Михаил Богданов и Надир Бабикер также обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Хартума.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид рф #судан #общество

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