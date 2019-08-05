РФ поддерживает договоренности по нормализации обстановки в Судане

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов в понедельник, 5 августа, встретился с суданским послом в Москве Надиром Бабикером. По информации МИД РФ, Москва поддерживает достигнутые между военными Судана и оппозицией договоренности, которые направлены на урегулирование ситуации в стране.

Михаил Богданов и Надир Бабикер обсудили последнее развитие событий в Судане в контексте парафирования в воскресенье, 4 августа, Конституционной декларации между переходным Военным советом и коалицией «Сил за свободу и перемены». В стране сформируют институты государственной власти на переходный период.

РФ поддерживает достигнутые договоренности, которые обеспечат скорейшую нормализацию общественно-политической обстановки в дружественном Судане. В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в ходе встречи Михаил Богданов и Надир Бабикер также обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Хартума.