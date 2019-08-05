Как «яблочница» эксплуатировала людей Ходорковского на работах в Польше

Активист нежелательной в РФ организации «Открытая Россия», ныне меняющей устав и имя, Тимофей Петров обвинил лидера Гатчинского отделения демократической партии «Яблоко» Светлану Стошу в мошенничестве и собирается предать историю огласке на федеральных телеканалах. Детали конфликта между двумя представителями оппозиционного лагеря в Facebook сообщил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Версия Петрова

Тимофей отчаялся найти работу в Петербурге из-за своей деятельности. Помимо членства в организации беглого олигарха Михаила Ходорковского, он активно сотрудничал со штабом блогера Алексея Навального и другими оппозиционными движениями. Пока строилась «прекрасная Россия будущего», в Тимофее пропадали таланты отличного оператора и профессионального водителя.

Круг интересов Стоши тоже не ограничивается борьбой за демократические ценности в Гатчинском районе Ленинградской области. Параллельно она набирала водителей для работы в Польше с перспективой получения вида на жительство.

Осенью прошлого года на предложение Стоши зарабатывать 1800 евро в месяц откликнулся Тимофей. Будучи, как уже было сказано, профессиональным водителем, он взялся за оформление документов. Чтобы заплатить за них мужчине пришлось влезть в долги. Позже он узнал, что выложил за оформление в пять раз больше, однако это было только началом злоключений гастарбайтера.

Весной Тимофей начал работать в Польше. Предполагалась, что Стоша будет диспетчером, ее друг Александр Сорокин — напарником Тимофея, а машину в аренду они возьмут в крупной и известной во всем мире компании. Позже Тимофей случайно узнал, что Светлана и Андрей учредили собственную фирму. Формально он числился сотрудником не именитой компании, а фирмы-однодневки.

Обещанной суммы мужчина тоже якобы не увидел. Вместо 1 800 евро он с трудом выбил себе 300 евро, а через три месяца — еще 200 евро, которые работодатель выплатил с большим скандалом, после угроз обратиться в полицию.

Жадные компаньоны якобы взыскали с Петрова сомнительные штрафы, а в июне дело для Петрова приняло и вовсе серьезный оборот. В Бельгии мужчину остановили полицейские, сообщив, что его рабочий автомобиль числится в угоне. Разобравшись в ситуации, стражи порядка встали на сторону водителя и приняли встречное заявление.

По возвращении в Россию Тимофея ждал еще один сюрприз. Оказалось, что он не первый, кто пострадал от действий Стоши и ее компаньона. В отношении яблочницы-бизнесмена полиция, по его словам, к тому моменту уже завела уголовное дело.

По версии Пивоварова, свои широкие связи в демократической партии женщина использовала для того, чтобы заманивать оппозиционеров для работы за границей, а после — обманывать их с выплатами.

«Я попытался связаться со Светланой, чтобы урегулировать ситуацию. Мы долго переписывались, но я не увидел ни малейшего желания искать компромисс или решить проблему. Дошло до нелепых обвинений в работе Тимофея на спецслужбы. Это к сожалению говорит о том, что слова Тимофея правда», — сообщил Пивоваров.

Версия Стоши

Безуспешными оказались и первые попытки Петрова выбить заработанные деньги. Стоша какое-то время игнорировала гневные сообщения мужчины, но после того, как в мошенничестве ее обвинил профессиональный дальнобойщик из Тулы Андрей Веденин, ранее сотрудничавший с «Открытой Россией», молчание прервала. По версии, яблочницы, Тимофей оказался автомобильным вором, а зарплату за профессиональную работу водителем получал исправно.

Петров в переписке со Стошей предлагал уладить вопрос с зарплатой в досудебном порядке. Компаньоны его проигнорировали и, более того, яблочница обвинила экс-сотрудника в работе на Кремль.

Тимофей, вероятно, устав препирательств со Стошей, подал иск к компаньонам в Польше и заверил, что будет добиваться справедливости и у российской Фемиды. По словам Петрова, его историей заинтересовался один из федеральных каналов. Журналисты готовят сюжет.

А что «Яблоко»?

Умыло руки. Представитель «Яблока» в переписке с Тимофеем сообщил, что партия не будет делать официальных заявлений по поводу поведения одного из своих членов, несмотря на ущерб репутации.

«У нас в партии много народу, еще раз. И все занимаются чем-то помимо партии, а Яблоко представляют только тогда, когда руководящие органы их уполномочат. Это не тот случай», — заверили в «Яблоке».

Вместо эпилога

Светлану Стошу пресса уже упоминала в контексте уголовного дела о воровстве и злоупотреблении полномочиями. В бытность председателем ТСЖ «Жукова, 6» города Тольятти будущая яблочница, по версии следствия, украла у членов товарищества более двух миллионов рублей. Председателю инкриминировали четыре статьи УК: «Присвоение и растрата», «Злоупотребление полномочиями», «Легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем», а также «Нарушение авторских и смежных прав».

Однако в феврале 2008 года суд Автозаводского района Тольятти решил прекратить уголовное преследование в отношении Стоши, посчитав, что дело возбудили с грубым нарушением процессуального законодательства и без каких-либо оснований. Суд направил дело в прокуратуру Автозаводского района для устранения всех нарушений. Прокуратура обжаловать решение суда не взялась.