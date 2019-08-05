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19:09   5 Августа 2019
Россия

Петербуржцы сами решат, чем будет наполнен арт-парк на месте Судебного квартала

Петербуржцы сами решат, чем будет наполнен арт-парк на месте Судебного квартала

Глава Петербурга Александр Беглов, выступая в понедельник в редиопередаче «Губернаторский эфир» рассказал, каким будет новый арт-парк на Петроградской стороне, а также объявил голосование за его наполнение.

Таким образом, у петербуржцев появилась возможность самим решить, какие объекты будут возведены в арт-парке, в центре которого будет находится Театр танца Бориса Эйфмана.

Об этом в понедельник 5 августа сообщает информационное агентство «Невские новости», отмечая, что врио губернатора объявил второй тур голосования за будущее арт-парка.

В первом туре, как пояснил глава региона, петербуржцы голосовали за название парка и наибольшее число голосов было отдано за «Тучков буян». Теперь жителям Северной столицы предстоит выбрать, чем новый парк будет наполнен.

Петербуржцы сами решат, чем будет наполнен арт-парк на месте Судебного квартала

Территория нового парка на месте Судебного квартала – на проспекте Добролюбова – настолько велика, что, помимо Театра танца Бориса Эйфмана, который станет центральным объектом, там может разместиться много разных площадок. Сам Беглов выразил мнение, что хорошо бы, чтобы в парке было много зелени, а петербуржцам предстоит решить появятся там парковые, спортивные, досуговые, рекреационные или какие-то другие зоны.

Голосование проходит на сайте art-park.spb.ru, где ранее выбиралось название арт-парка.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #петербург #голосование #общество #беглов #арт-парк

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