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США введут смертную казнь за преступления на почве нетерпимости

США введут смертную казнь за преступления на почве нетерпимости

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Боевики выпустили три реактивных снаряда в направлении авиабазы Хмеймим
18:47   5 Августа 2019
Весь мир

США введут смертную казнь за преступления на почве нетерпимости

США введут смертную казнь за преступления на почве нетерпимости

Американский лидер Дональд Трамп в понедельник, 5 августа, в ходе выступления в Белом доме с обращением к согражданам в связи с последними случаями массового расстрела людей в США заявил, что власти ужесточат национальное законодательство, направленное на борьбу с преступлениями на почве нетерпимости, и введут смертную казнь.

Президент США приказал министерству юстиции выработать законодательство, которое гарантирует, что гражданам, совершившим преступления на почве нетерпимости и массовые убийства, грозит смертная казнь. По его словам, высшую меру наказания необходимо применять в кратчайшие сроки.

«Решительно и без проволочек, растягивающихся на годы», — сказал Трамп.

Федеральное бюро расследований США активизирует выявление доморощенных экстремистов в стране в свете случаев расстрела людей. При этом особое внимание уделят интернету. Трамп попросил ФБР изыскать все дополнительные ресурсы, которые необходимы для расследования и пресечения преступлений на почве ненависти и доморощенного терроризма.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #трамп #смертная казнь #общество

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