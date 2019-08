США введут смертную казнь за преступления на почве нетерпимости

Американский лидер Дональд Трамп в понедельник, 5 августа, в ходе выступления в Белом доме с обращением к согражданам в связи с последними случаями массового расстрела людей в США заявил, что власти ужесточат национальное законодательство, направленное на борьбу с преступлениями на почве нетерпимости, и введут смертную казнь.

Президент США приказал министерству юстиции выработать законодательство, которое гарантирует, что гражданам, совершившим преступления на почве нетерпимости и массовые убийства, грозит смертная казнь. По его словам, высшую меру наказания необходимо применять в кратчайшие сроки.

Федеральное бюро расследований США активизирует выявление доморощенных экстремистов в стране в свете случаев расстрела людей. При этом особое внимание уделят интернету. Трамп попросил ФБР изыскать все дополнительные ресурсы, которые необходимы для расследования и пресечения преступлений на почве ненависти и доморощенного терроризма.

"The First Lady and I join all Americans in praying and grieving for the victims, their families, and the survivors. We will stand by their side forever. We will never forget." pic.twitter.com/K3lSBIZcEO