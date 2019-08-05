Путин 6 августа встретится в Сочи с президентом Абхазии

Президент России Владимир Путин 6 августа проведет в Сочи, где у него запланирован ряд мероприятий – встреча с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой, а также посещение образовательного центра «Сириус».

Об этом в понедельник 5 августа сообщает пресс-служба Кремля.

«6 августа 2019 года в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой», - говорится в опубликованном сообщении.

Там же отмечается, что в ходе двусторонних переговоров лидеры намерены обсудить расширение социально-экономического сотрудничества между нашими странами.

Далее во вторник президент Путин побывает в образовательном центре «Сириус», где осмотрит новый корпус «Школа», предназначенный для обучения школьников по профильным программам, и учащихся химико-биологических и инженерно-математических классов. Площадь нового корпуса составляет 9 тысяч квадратных метров, одновременно обучение в нем могут проходить 800 человек.

Также, находясь в Сочи, глава государства возглавит заседание Попечительского совета Фонда «Талант и успех», в ходе которого планируется рассмотреть вопросы развития Центра.