Суд арестовал более ста участников массовых беспорядков в Москве

Представитель Московского городского суда в понедельник, 5 августа, сообщил, что столичные суды арестовали 89 человек за несанкционированную акцию, которая состоялась 27 июля, и более 20 человек за акцию в субботу, 3 августа.

Несогласованные митинги так называемой «оппозиции» в поддержку «независимых» кандидатов в Московскую городскую думу состоялись в столице 27 июля и 3 августа. Причина несогласованных акций — отказ Мосгоризбиркома регистрировать соратников Навального кандидатами в связи с большим количеством поддельных подписей. У юриста «ФБК» Любови Соболь нашли 14 процентов поддельных подписей, в том числе давно умерших людей.

Организаторов незаконного митинга предупреждали об ответственности за проведение несогласованных акции. Однако провокаторы все равно кидались в правоохранителей и сотрудников Росгвардии бутылками, кусками асфальта, мусорными урнами.