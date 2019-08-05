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Путин 6 августа встретится в Сочи с президентом Абхазии

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 Сотни человек эвакуированы с Казанского вокзала в Москве

Сотни человек эвакуированы с Казанского вокзала в Москве
Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности работает на Белорусской АЭС

Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности работает на Белорусской АЭС

 Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

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Боевики выпустили три реактивных снаряда в направлении авиабазы Хмеймим

Боевики выпустили три реактивных снаряда в направлении авиабазы Хмеймим

 Около 20 россиян задержаны в Польше за массовую драку из-за места на рынке

Около 20 россиян задержаны в Польше за массовую драку из-за места на рынке

18:11   5 Августа 2019
Россия

Суд арестовал более ста участников массовых беспорядков в Москве

Суд арестовал более ста участников массовых беспорядков в Москве

Представитель Московского городского суда в понедельник, 5 августа, сообщил, что столичные суды арестовали 89 человек за несанкционированную акцию, которая состоялась 27 июля, и более 20 человек за акцию в субботу, 3 августа.

Несогласованные митинги так называемой «оппозиции» в поддержку «независимых» кандидатов в Московскую городскую думу состоялись в столице 27 июля и 3 августа. Причина несогласованных акций — отказ Мосгоризбиркома регистрировать соратников Навального кандидатами в связи с большим количеством поддельных подписей. У юриста «ФБК» Любови Соболь нашли 14 процентов поддельных подписей, в том числе давно умерших людей.

Организаторов незаконного митинга предупреждали об ответственности за проведение несогласованных акции. Однако провокаторы все равно кидались в правоохранителей и сотрудников Росгвардии бутылками, кусками асфальта, мусорными урнами.

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Автор: Анатолий Кубарев
#арест #акции #мосгорсуд #мосгордума

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