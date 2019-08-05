Депутат посоветовал комитету ГД по информационной политике задуматься о блокировке Facebook

Бывший сотрудник Facebook поделился впечатлением от работы в корпорации с журналистом Life.ru. В русском офисе социальной сети, который располагается в центре Варшавы, царил, по мнению экс-сотрудника, тоталитаризм, который начал крепчать с введением антироссийских санкций. Говорить о том, что творилось внутри крупнейшей социальной сети, официально было запрещено, и теперь ясно почему.

От головного офиса работникам поступали указании о том, чтобы наказывать русских пользователей за малейшие нарушения. А с открытием центра модерации в Риге в 2019 году политика в отношении россиян стала еще более колючей. Блокировали не только тех, кто проживает на территории РФ, но и украинцев, белорусов, настроенных пророссийски.

«Допустим, за одни и те же оскорбления и выражения блокируют русских, а украинцев или прибалтов не трогают», — рассказывает экс-сотрудник.

Собеседник Life.ru не исключил, что «руководство социальной сети — русофобы». На тренингах в компании рассказывают о тоталитарной системе в России, о сталинских преступлениях.

«Упор делается на то, что русским удается быть сильными за счет достижений прошлого и уважительного отношения к ним. И поэтому они пока на плаву в информационной войне», — добавил бывший модератор, уточняя, что Facebook далеко не дружественная для России социальная сеть.

Депутат Госдумы, бывший член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Валентин Шурчанов рассказал «Политике Сегодня», что такая частная дискриминация в интернете требует законодательного урегулирования.

«Необходимо ввести правило или их перечень [аспектов], согласно которым будет производиться блокировка социальной сети. Таким образом, мы сможем оградить людей от русофобских идей. Можно сделать доступ к Facebook только авторизированным пользователям сети», — резюмировал Шурчанов и добавил, что профильному комитету ГД стоит обратить на это внимание и заняться блокировкой Facebook на территории РФ, в частности Леониду Левину.

Левин для комментариев был недоступен.