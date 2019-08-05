Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин 6 августа встретится в Сочи с президентом Абхазии

Путин 6 августа встретится в Сочи с президентом Абхазии

 Сотни человек эвакуированы с Казанского вокзала в Москве

Сотни человек эвакуированы с Казанского вокзала в Москве
Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности работает на Белорусской АЭС

Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности работает на Белорусской АЭС

 Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью
Боевики выпустили три реактивных снаряда в направлении авиабазы Хмеймим

Боевики выпустили три реактивных снаряда в направлении авиабазы Хмеймим

 Около 20 россиян задержаны в Польше за массовую драку из-за места на рынке

Около 20 россиян задержаны в Польше за массовую драку из-за места на рынке

Путин 6 августа встретится в Сочи с президентом Абхазии

Путин 6 августа встретится в Сочи с президентом Абхазии

 Сотни человек эвакуированы с Казанского вокзала в Москве

Сотни человек эвакуированы с Казанского вокзала в Москве
Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности работает на Белорусской АЭС

Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности работает на Белорусской АЭС

 Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью
Боевики выпустили три реактивных снаряда в направлении авиабазы Хмеймим

Боевики выпустили три реактивных снаряда в направлении авиабазы Хмеймим

 Около 20 россиян задержаны в Польше за массовую драку из-за места на рынке

Около 20 россиян задержаны в Польше за массовую драку из-за места на рынке

18:18   5 Августа 2019
Россия

Сотни человек эвакуированы с Казанского вокзала в Москве

Сотни человек эвакуированы с Казанского вокзала в Москве

Сотни человек эвакуированы с Казанского вокзала в Москве из-за пожара в подвальном помещении, о котором сообщалось ранее. Людей вывели на улицу в целях безопасности, пишет в понедельник «Царьград»

По данным «Царьграда», об эвакуации сообщили очевидцы. Ранее сообщалось о пожаре в подвале вокзала. Сотрудники ГУ МЧС по Москве, а также экстренных служб уже прибыли к месту. Позже информацию скорректировали. 

«Пожаловались на задымление на вокзале, а это под мостом возгорание произошло, а затянуло и вокзал. Потушили до прибытия расчетов, но так как не знали, что там  — это же вокзал, прислали технику и эвакуировали», — передает СМИ слова очевидца.

Пока что информации о количестве жертв или пострадавших нет, отмечает телеканал. 

Представитель столичного главка подтвердил слова очевидцев и добавил, что с Казанского вокзала были эвакуированы 300 человек — «в целях безопасности». Площадь пожара на момент публикации новости составила пять квадратных метров. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#москва #мчс #россия #общество #москва новости #казанский вокзал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...