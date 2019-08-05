Сотни человек эвакуированы с Казанского вокзала в Москве из-за пожара в подвальном помещении, о котором сообщалось ранее. Людей вывели на улицу в целях безопасности, пишет в понедельник «Царьград».

По данным «Царьграда», об эвакуации сообщили очевидцы. Ранее сообщалось о пожаре в подвале вокзала. Сотрудники ГУ МЧС по Москве, а также экстренных служб уже прибыли к месту. Позже информацию скорректировали.

«Пожаловались на задымление на вокзале, а это под мостом возгорание произошло, а затянуло и вокзал. Потушили до прибытия расчетов, но так как не знали, что там — это же вокзал, прислали технику и эвакуировали», — передает СМИ слова очевидца.

Пока что информации о количестве жертв или пострадавших нет, отмечает телеканал.

Представитель столичного главка подтвердил слова очевидцев и добавил, что с Казанского вокзала были эвакуированы 300 человек — «в целях безопасности». Площадь пожара на момент публикации новости составила пять квадратных метров.