Роскомнадзор выяснит, почему Youtube блокировал неоппозиционные трансляции 3 августа

Американский видеохостинг YouTube весьма избирательно подходит к показу онлайн-трансляций, это выяснилось после прошедшей в минувшую субботу в центре Москвы незаконной акции оппозиции.

Трансляции, которые вели с московских улиц прооппозиционные журналисты и блогеры, которые давали «правильную», по мнению администрации видеохостинга, картинку, шли без помех, а вот прямые эфиры тех, кто хотел дать зрителям возможность увидеть непредвзятый взгляд на происходящее, сталкивались с неожиданными сложностями.

В частности, на блокировку их трансляций уже пожаловались журналист Леся Рябцева и блогер Илиас Меркури.

В то же время, ни одно из прооппозиционных СМИ на блокировку своих трансляций не жаловался, более того, как отметили пользователи, видеохостинг настойчиво рекомендовал их к просмотру.

Об этом в понедельник сообщает Федеральное агентство новостей. При этом редакция ФАН обратилась в администрацию YouTube и в Роскомнадзор с просьбой прояснить ситуацию. Данный инцидент, как отмечается, является примером политической цензуры, которая находится в России вне закона. Более того, подобное поведение американского видеосервиса является прямым вмешательством в российские внутренние дела.

Накануне вечером представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Вашингтон и Берлин во вмешательстве во внутренние дела России, указав на то, что американское посольство в России опубликовало на своем сайте подробный маршрут и время проведения незаконного митинга на Бульварном кольце, фактически прорекламировав его своей аудитории, а немецкие СМИ в русскоязычном материале открыто призвали жителей Москвы присоединяться к протестным акциям.