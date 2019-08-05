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Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности работает на Белорусской АЭС

Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности работает на Белорусской АЭС

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18:04   5 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности работает на Белорусской АЭС

Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности работает на Белорусской АЭС

Представитель белорусского министерства энергетики в понедельник, 5 августа, сообщил, что миссия Международного агентства по атомной энергии по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности работает в республике. По его словам, миссия МАГАТЭ прибыла на Белорусскую атомную электростанцию с целью подтвердить, что АЭС и энергоблоки готовы к вводу в эксплуатацию.

«Миссия МАГАТЭ по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) с 5 августа 2019 года работает на Белорусской АЭС», — добавили в министерстве. 

По информации Минэнерго, работа команды экспертов МАГАТЭ продлится до 22 августа. Pre-OSART в соответствии с регламентом агентства проводится для как для строящихся, так и для вводимых в эксплуатацию атомных электростанции до загрузки ядерного топлива.

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэс #белоруссия #минэнерго #магатэ

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