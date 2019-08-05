Администратор «Википедии» назвал блокировку ФАН политически мотивированным решением

Администратор «Википедии» назвал блокировку ссылок на материалы ФАН политически мотивированным решением. Об этом он заявил 5 августа, попросив Федеральное агентство новостей не разглашать его имени.

Ранее ряд российских СМИ, в том числе ФАН, были внесены в черный список на сайте «Википедия».

По словам собеседника агентства, это было политически мотивированным решением. Он также добавил, что некоторые участники выступали против подобной инициативы.

Гражданин Эстонии Михаил Грузнов смог убедить участников «Википедии» забанить материалы российских СМИ, рассказал собеседник агентства. Он также отметил, что в настоящий момент в русскоязычной «Википедии» практически невозможно принять такое решение в одиночку, без согласия других участников проекта.

По данным агентства, когда участники проекта обсуждали тему блокировки ФАН, решение принял персонаж под никнеймом Track13, который проживает в Минске. Его личность установить невозможно, но судя по профилю можно сделать вывод, что это белорусский националист.

Решение Track13 вызвало волну негативных комментариев. В частности, участник Esp rus4 заявил, что аргумент «тенденциозная эмоциональная подача» не может быть основанием для блокировки ресурса.

Глава Союза журналистов ранее прокомментировал блокировку российских СМИ в «Википедии».