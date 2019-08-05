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 Сотни человек эвакуированы с Казанского вокзала в Москве

Сотни человек эвакуированы с Казанского вокзала в Москве
Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности работает на Белорусской АЭС

Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности работает на Белорусской АЭС

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Боевики выпустили три реактивных снаряда в направлении авиабазы Хмеймим

Боевики выпустили три реактивных снаряда в направлении авиабазы Хмеймим

 Около 20 россиян задержаны в Польше за массовую драку из-за места на рынке

Около 20 россиян задержаны в Польше за массовую драку из-за места на рынке

17:22   5 Августа 2019
Весь мир

Около 20 россиян задержаны в Польше за массовую драку из-за места на рынке

Около 20 россиян задержаны в Польше за массовую драку из-за места на рынке

Полицейские польского Кракова задержали около 20 российских граждан за драку с фанатами местного футбольного клуба «Краковия». Об этом сообщает радиостанция RMF FM в понедельник, 5 августа.

Инцидент произошел на парковке возле одного из ТЦ. Большинство задержанных россиян — выходцы из Чечни. Отмечается, что у мужчин при себе были оружие и наркотики. Благодаря оперативным действиям правоохранителей драка не переросла в стрельбу.

По предварительным данным, причиной конфликта стали разногласия из-за торговли на рынках.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#польша #драка #полиция

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