Около 20 россиян задержаны в Польше за массовую драку из-за места на рынке

Полицейские польского Кракова задержали около 20 российских граждан за драку с фанатами местного футбольного клуба «Краковия». Об этом сообщает радиостанция RMF FM в понедельник, 5 августа.

Инцидент произошел на парковке возле одного из ТЦ. Большинство задержанных россиян — выходцы из Чечни. Отмечается, что у мужчин при себе были оружие и наркотики. Благодаря оперативным действиям правоохранителей драка не переросла в стрельбу.

По предварительным данным, причиной конфликта стали разногласия из-за торговли на рынках.