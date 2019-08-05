Росгвардия в Ачинске усилила наряды в ближайших к месту взрыва территориях

Представитель управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Красноярскому краю в понедельник, 5 августа, сообщил, что Росгвардия усилила наряды в Ачинске, вблизи которого взорвались склады в воинской части. По его словам, в городе усиленные наряды обеспечивают порядок​​​, передает РИА Новости.

«Наряды Росгвардии работают в усиленном режиме по охране порядка и имущества граждан», — добавили в управлении.

Также наряды Росгвардии помогут гражданам в связи с ЧП. В понедельник, 5 августа, в пять дня по местному или в час дня по московскому времени взорвались склады хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района.

Губернатор края вылетел к месту случившегося. Спасатели эвакуируют жителей близлежащих деревень. Министр обороны Сергей Шойгу направил группу специалистов военного ведомства, чтобы ликвидировать пожар на складах.