СК объявил в розыск фаната Соболь, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

Следственный комитет заочно предъявил обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля Сергею Фомину— сборщику подписей в поддержку выдвижения экс-кандидата Любови Соболь. Мужчина управлял толпой во время несанкционированной акции, а затем сбежал, прикрывшись чужим младенцем.

Ранее Фомин проходил по делу как свидетель. Сейчас мужчина скрывается от правоохранителей и СК объявил его в розыск. Фомин на незаконной акции инструктировал и подбадривал толпу. Мужчина «раскачивал» митингующих кричалками и прыжками в стиле украинского майдана. Отработав на митинге, он сбежал, прикрываясь от задержания чужим грудным ребенком.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Меркури» видно, как Фомин берет малыша на руки как реквизит и использует его в качестве живого щита. Ребенка провокатору доверяют его сообщники — семейная пара

Напомним, несанкционированный митинг в центре Москвы прошел 27 июля. Независимые кандидаты, не допущенные до выборов в Мосгордуму, призвали россиян оказать им поддержку. Поводом для отказа в регистрации на выборы стало превышение допустимого количества недействительных подписей.

Среди таких экс-кандидатов оказалась и Соболь.Она и вовсе сдала в столичный избирком подписные листы, заполненные мертвецами. До этого полиция раскрыла одну из ее «фабрик» по подделке избирательных документов.