Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК объявил в розыск фаната Соболь, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

СК объявил в розыск фаната Соболь, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

 Ходорковский открыл «горячую линию» для провокаторов, задержанных на незаконных митингах

Ходорковский открыл «горячую линию» для провокаторов, задержанных на незаконных митингах
Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

 Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

 Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

СК объявил в розыск фаната Соболь, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

СК объявил в розыск фаната Соболь, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

 Ходорковский открыл «горячую линию» для провокаторов, задержанных на незаконных митингах

Ходорковский открыл «горячую линию» для провокаторов, задержанных на незаконных митингах
Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

 Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

 Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

16:57   5 Августа 2019
Россия

Путин заявил, что действия США расшатают глобальную безопасность

Путин заявил, что действия США расшатают глобальную безопасность

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности неизбежно повлечет за собой угрозу мировой безопасности. Об этом 5 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина. 

«По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия», — передает пресс-служба Кремля. 

ДРСМД прекратил свое действие 2 августа. Ранее США объявили, что перестают выполнять условия договора, аргументируя это тем, что Россия якобы длительное время нарушала соглашение. При этом Москва все обвинения опровергла. Президент Путин в начале июля подписал закон о приостановлении договора. В Москве неоднократно заявляли, что РФ не нарушает и не нарушала ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения США голословными. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #путин #политика #общество #весь мир #дрсмд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...