Путин заявил, что действия США расшатают глобальную безопасность

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности неизбежно повлечет за собой угрозу мировой безопасности. Об этом 5 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

«По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия», — передает пресс-служба Кремля.

ДРСМД прекратил свое действие 2 августа. Ранее США объявили, что перестают выполнять условия договора, аргументируя это тем, что Россия якобы длительное время нарушала соглашение. При этом Москва все обвинения опровергла. Президент Путин в начале июля подписал закон о приостановлении договора. В Москве неоднократно заявляли, что РФ не нарушает и не нарушала ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал обвинения США голословными.