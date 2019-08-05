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16:44   5 Августа 2019
Россия

Взрыв на военном складе под Ачинском попал на видео

Взрыв на военном складе под Ачинском попал на видео

Видео взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края появилось в сети. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ в понедельник, 5 августа.

На записи слышен грохот, виден огромный столб дыма, который поднимается над деревьями. По данным региональных экстренных служб, в результате ЧП пострадали трое — один ребенок и трое взрослых. В трех населенных пунктах эвакуируют жителей.

Власти Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы. Представитель пресс-службы ЦВО сообщил, что на одном из складов загорелось хранилище пороховых зарядов к артбоеприпасам. 

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Автор: Арсений Аскольский
#взрыв #красноярский край #ачинск

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