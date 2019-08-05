Youtube уличили в блокировке неугодных Западу трансляций с митинга 3 августа

Видеохостинг YouTube блокировал трансляции с незаконного митинга в Москве 3 августа, которые велись не откровенно оппозиционными ресурсами, а журналистами и блогерами, пытавшимися предоставить зрителям нейтральный взгляд на происходящее.

О блокировке их трансляций на YouTube 3 августа в понедельник сообщили журналист Леся Рябцева и блогер Илиас Меркури. Оба пожаловались, что их трансляция, которую они вели с бульваров, просто «падала», одновременно отрубались и звук и изображение. Так, по словам Рябцевой и Меркури, выглядит «демократия в действии», когда информация, отличающаяся от той, что подавали оппозиционные СМИ, просто не доходила до зрителя. Их слова приводит Федеральное агентство новостей.

Интересно отметить, что трансляции с митинга 3 августа, которые на YouTube вели откровенно оппозиционные ресурсы – телеканал «Дождь», «МБХ-медиа» - не только не «падали», а вообще не столкнулись за четыре часа ни с одной проблемой, кроме тех, что, по словам самих репортеров, были связаны с качеством мобильного интернета. Картинка и звук на протяжении всего времени трансляций оставались идеальными. При этом видео, с YouTube-канала блогера Навального и вовсе выдавалось видеохостингом в числе рекомендуемых.

По мнению наблюдателей, все происходящее представляет собой проплаченную попытку американского сервиса вмешаться во внутренние дела России. Трансляции Рябцевой и Меркури блокировались намеренно, так как на поддерживали оппозиционной повестки, а подавали события непредвзято.