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16:25   5 Августа 2019
Россия

РФ выступила за возобновление переговоров с США о стратегической стабильности

РФ выступила за возобновление переговоров с США о стратегической стабильности

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 5 августа, прокомментировал выход американской стороны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, Москва считает необходимым возобновить полноценные переговоры с Вашингтоном об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.

«Мы к этому готовы», — подчеркнул президент РФ.

В феврале 2019 года США заявили о начале процесса выхода из ДРСМД. Шесть месяцев, которые предусмотрены процедурой выхода из указанного договора, истекли, поэтому действие ДРСМД официально прекратилось. 

Владимир Путин добавил, что, несмотря на случившееся, российская сторона рассчитывает на здравый смысл, на чувство ответственности Вашингтона и союзников США как перед американцами, так и перед международным сообществом. По мнению Москвы, действия США, которые привели к ликвидации ДРСМД, неизбежно повлекут девальвацию и расшатают несущие конструкции глобальной безопасности.

«Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения», — считает Путин.

Президент РФ предложил, чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, не только еще раз взвесить возможные опасные последствия, но и начать серьезный диалог без двусмысленностей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #путин #общество

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