Ходорковский открыл «горячую линию» для провокаторов, задержанных на незаконных митингах

Перед незаконным митингом 3 августа организация «Открытая Россия» посредством подконтрольных СМИ, блогов и Telegram-каналов распространила методичку, специально разработанную для участников незаконных митингов. В ней описаны правила поведения на самой несанкционированной акции, при задержании, в автозаке, участке и даже при аресте. Более того, в ней навальнист может отыскать номера телефонов правозащитников и даже «горячей линии».

Многие СМИ, и даже федеральные, увидели в этом прямое доказательство того, что спонсор «Открытой России» Михаил Ходорковский горячо заинтересован в беспорядках на улицах столицы. Множество статей на эту тему даже заставили его отреагировать в Twitter.

В то же время, абсолютно никакой реакции у него не вызвало то, что блогер Владислав Синица открыто призывал убивать детей сотрудников правоохранительных органов. Ноль внимания и на проект «Сканер», где публиковали личности стражей порядка, которые собирали кучу гневных комментариев.

А ведь раньше беглый олигарх не раз говорил о неприемлемости подобных действий. Замалчивание этой темы может быть и карт-бланшем на подобные низкие провокации.

На ресурсе «МБХ-медиа» особый интерес привлекают «статьи» о незаконных митингах в Москве. Так, политолог Владимир Пастухов, успевший породниться и с Украиной, и с Великобританией, красиво и умно пишет о столице, сравнивая ее эстетику с нацистской. В его глазах жизнь города схожа с фильмами Лени Рифеншталь, а форма Росгвардии смахивает на гестаповскую из «Семнадцати мгновений весны».

При этом, автор сам говорит о том, что британские «добродушные пузатые бобби без оружия и в замызганной форме» не справляются с ультраправыми преступниками. Об Украине он вообще не заикается, ведь там нет ущемления русскоязычного большинства и героизации бандеровцев. Видимо со стороны «нацистскую» Россию видно лучше.

Однако такой подход понравился либералам, ведь на росгвардейцев-«фашистов» нападать не так страшно — это, считай, подвиг, пишет Федеральное агенство новостей.