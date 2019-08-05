Путин заявил, что, если США начали производство РСМД, Россия поступит также

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны внимательно следить за дальнейшими шагами Соединенных Штатов Америки по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Слова главы государства в понедельник приводит пресс-служба Кремля.

«В случае подтверждения, что США начали производство РСМД, Россия будет вынуждена приступить к разработке аналогичных», - заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия не станет размещать ракеты в регионах, где нет американских ракет средней и меньшей дальности, и до тех пор, пока они там не появятся.