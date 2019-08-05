Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК объявил в розыск фаната Соболь, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

СК объявил в розыск фаната Соболь, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

 Ходорковский открыл «горячую линию» для провокаторов, задержанных на незаконных митингах

Ходорковский открыл «горячую линию» для провокаторов, задержанных на незаконных митингах
Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

 Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

 Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

СК объявил в розыск фаната Соболь, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

СК объявил в розыск фаната Соболь, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

 Ходорковский открыл «горячую линию» для провокаторов, задержанных на незаконных митингах

Ходорковский открыл «горячую линию» для провокаторов, задержанных на незаконных митингах
Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

 Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

 Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

16:27   5 Августа 2019
Россия

Путин заявил, что, если США начали производство РСМД, Россия поступит также

Путин заявил, что, если США начали производство РСМД, Россия поступит также

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны внимательно следить за дальнейшими шагами Соединенных Штатов Америки по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Слова главы государства в понедельник приводит пресс-служба Кремля.

«В случае подтверждения, что США начали производство РСМД, Россия будет вынуждена приступить к разработке аналогичных», - заявил Путин.

При этом он подчеркнул, что Россия не станет размещать ракеты в регионах, где нет американских ракет средней и меньшей дальности, и до тех пор, пока они там не появятся.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #минобороны #политика #ракеты #весь мир #рсмд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...