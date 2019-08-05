Энтео уверен, что московский протоиерей не шутил о встрече с Дарвином

Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы, Артемий Владимиров в эфире телеканала «Спас» рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином. Говорили священник, живущий в XXI веке, с ученым, умершим в XIX веке, у надгробия последнего в Вестминстерском аббатстве. Дарвин раскаялся перед Владимировым за теорию эволюции.

«Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения», — передал слова Дарвина священник.

Многие зрители могли счесть слова духовника за шутку или «троллинг», но это совершенно нормальное поведение для Владимирова. Об этом «Политике Сегодня» рассказал основатель движения «Божья воля» Дмитрий Цорионов (Энтео), в 2013-ом году раскидавший листовки о сотворении мира Богом в Дарвиновском музее.

«Владимиров — совершенно особенный священник. Безумно артистичный. У него есть определенный стиль общения, который, если человек видит впервые, то он удивляется. А потом влюбляется в его повествование», — сообщил Энтео.

По образованию Владимиров — филолог, окончил МГУ в 1978 году. Уже потом пришел в христианство, сдружившись с лингвистом Никитой Толстым.

«Общение во сне для Владимирова — это аллегория. И голос у него всегда такой… плавный. Говоря о сне, он не хотел, чтобы мы увлекались такими идеями», — пояснил Цорионов.

Диалог московского протоиерея с автором теории эволюции «Политика Сегодня» также обсудила с журналистом Александром Невзоровым. Невзоров назвал слова Владимирова ахинеей и предложил батюшке почитать учебник по психиатрии.