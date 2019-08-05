Путин сделает заявление в связи с односторонним выходом США из ДРСМД

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 5 августа, сообщил, что президент Владимир Путин в ближайшее время сделает заявление в связи с односторонним выходом Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Предварительно, Владимир Путин поручит министерствам обороны и иностранных дел, а также Службе внешней разведки РФ тщательно следить за дальнейшими шагами американской стороны по разработке, производству и размещению РСМД. В пятницу, 2 августа, действие ДРСМД официально прекратилось.