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16:07   5 Августа 2019
Россия

Путин сделает заявление в связи с односторонним выходом США из ДРСМД

Путин сделает заявление в связи с односторонним выходом США из ДРСМД

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 5 августа, сообщил, что президент Владимир Путин в ближайшее время сделает заявление в связи с односторонним выходом Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Предварительно, Владимир Путин поручит министерствам обороны и иностранных дел, а также Службе внешней разведки РФ тщательно следить за дальнейшими шагами американской стороны  по разработке, производству и размещению РСМД. В пятницу, 2 августа, действие ДРСМД официально прекратилось.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #путин #дрсмд

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