Путин сделает заявление в связи с односторонним выходом США из ДРСМД
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 5 августа, сообщил, что президент Владимир Путин в ближайшее время сделает заявление в связи с односторонним выходом Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Предварительно, Владимир Путин поручит министерствам обороны и иностранных дел, а также Службе внешней разведки РФ тщательно следить за дальнейшими шагами американской стороны по разработке, производству и размещению РСМД. В пятницу, 2 августа, действие ДРСМД официально прекратилось.
❗️2 августа завершилась процедура выхода #США из Договора о #РСМД, в результате чего данное соглашение прекратило своё действие. В Вашингтоне совершили серьёзнейшую ошибку. ????https://t.co/4gUZQ9xA6B#Москва #Вашингтон #МИД pic.twitter.com/osCXl08CJt— МИД России ???????? (@MID_RF) 2 августа 2019 г.