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16:17   5 Августа 2019
Россия

Движение «Петербург – Город Перемен» проведет молодежный форум по саморазвитию

Движение «Петербург – Город Перемен» проведет молодежный форум по саморазвитию

Движение «Петербург – Город Перемен» организует форум «Высота – 812» для желающей развиваться активной молодежи. Мероприятие пройдет рядом с Лосево 17-18 августа.

Участники форума получат навыки выживания, научатся основам спортивного туризма, а также поработают над проектами стратегического развития Петербурга. Молодежь встретится с интересными людьми – спортсменами, бизнесмена, эффективными управленцами.

В рамках мероприятия также будут разработана стратегия «Города Перемен» по созданию благоприятного проектного климата и развития молодежных инициатив в Северной столице. Участники форума покинуть зону комфорта: они будут ночевать в палатке, готовить пищу на костре и на время откажутся от благ цивилизации. Это позволит сгенерировать новые проекты и соседроточиться на саморазвитии.

«Невские новости» отмечают, что 812 — телефонный код Петербурга, что символично отображено в названии «Высота – 812».

«Мы предлагаем участникам форума выйти из зоны комфорта и под руководством опытных инструкторов и специалистов по проектной деятельности разработать свой собственный проект, сформировать дорожную карту для его последующей реализации в Петербурге», – отметил сопредседатель движения Никита Донцов.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #петербург - город перемен

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