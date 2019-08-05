Движение «Петербург – Город Перемен» проведет молодежный форум по саморазвитию

Движение «Петербург – Город Перемен» организует форум «Высота – 812» для желающей развиваться активной молодежи. Мероприятие пройдет рядом с Лосево 17-18 августа.

Участники форума получат навыки выживания, научатся основам спортивного туризма, а также поработают над проектами стратегического развития Петербурга. Молодежь встретится с интересными людьми – спортсменами, бизнесмена, эффективными управленцами.

В рамках мероприятия также будут разработана стратегия «Города Перемен» по созданию благоприятного проектного климата и развития молодежных инициатив в Северной столице. Участники форума покинуть зону комфорта: они будут ночевать в палатке, готовить пищу на костре и на время откажутся от благ цивилизации. Это позволит сгенерировать новые проекты и соседроточиться на саморазвитии.

«Невские новости» отмечают, что 812 — телефонный код Петербурга, что символично отображено в названии «Высота – 812».