Убытки бизнеса от незаконных акций в Москве могут превысить 60 миллионов рублей

Столичные предприниматели могут потерять более 60 миллионов рублей из-за незаконных акций, которые проходили в центре Москвы 27 июля и 3 августа. Об этом сообщил источник в мэрии города 5 августа.

Чтобы обезопасить предприятия торговли и услуг, которые находятся в центральном районе, в дни несанкционированных мероприятий им советовали ограничить работу вплоть до полного закрытия. Это было необходимо для того, чтобы агрессивные провокаторы не навредили магазинам и кафе, в частности сотрудникам и самому имуществу.

К тому же, оппозиция устраивала сборища две субботы подряд. В выходные торговые точки получают наибольшую прибыль, ведь люди идут отдохнуть и развеяться. Но «либералам» наплевать на жизнь не только москвичей и гостей города, но и на работу бизнесменов.

Ранее политический аналитик и главный редактор Politrussia Руслан Осташко напомнил, что оппозиционеры провозглашают право частной собственности. Однако оно распространяется лишь на них самих.