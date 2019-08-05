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15:51   5 Августа 2019
Россия

Группа специалистов МО РФ ликвидирует пожар на военных складах в Красноярском крае

Группа специалистов МО РФ ликвидирует пожар на военных складах в Красноярском крае

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник, 5 августа, направил заместителя Дмитрия Булгакова с группой специалистов в Красноярский край, чтобы ликвидировать пожар на военных складах. По информации МО РФ, Сергея Шойгу организовал мероприятия по оперативной ликвидации возгорания склада Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Ачинском районе.

«Направили заместитель министра обороны РФ Дмитрия Булгакова с группой специалистов штаба МТО», — добавили в военном ведомстве. 

Экстренные службы Красноярского края сообщили, что при взрыве на артиллерийском складе пострадали ребенок и три человека, передает РИА Новости. Сотрудники МЧС эвакуируют местных жителей в радиусе 20 километров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минобороны #общество #склад

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