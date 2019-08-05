Политолог назвал дестабилизацию России главной целью «оппозиции»

Независимые кандидаты в случае допуска на выборы в Мосгордуму смогли бы набрать не более 1% голосов. Такое мнение высказал глава Мосгоризбиркома Валентин Горубнов в интервью «Российской газете».

По мнению Горбунова, оппозиционные кандидаты на самом деле не преследовали политических целей. Он добавил, что они использовали выборы в МГД, чтобы «обкатать технологии» к выборам в Госдуму, которые запланированы на 2021 год.

Заместитель директора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов согласен с мнением главы Мосгоризбиркома. Журналу «Слово и дело» политолог поведал об истинном замысле несистемных кандидатов.

Главная цель оппозиции — скандалы и самопиар, а не участие в выборах. Далее — подготовка к будущим политическим акциям, приуроченным к выборам в Государственную думу в 2021 году. А третья задача, и она же основная — дестабилизация ситуации в стране, уверен Шаповалов.

«Во время всех кампаний и несогласованных шествий оппозиции в центре города не звучит ни один лозунг, который гарантирует горожанам улучшение жизни в Москве, социальной политики, столичной инфраструктуры. Фактически, это митинг ради митинга», — добавил он.

Политолог также подчеркнул, что западные спонсоры будут использовать все способы воздействия на российскую политику, в том числе информационные, финансовые и организационные. Однако он добавил, что ни о какой победе «оппозиции» не может идти и речи.

«Методы, которые будут применяться в будущем, мы можем уже видеть на текущих московских выборах», — объяснил он.

Ранее Мосгоризбирком отказал «независимым» кандидатам в регистрации на выборах. Поводом для такого решения стал большой процент поддельных подписей, найденных во время проверки документов.