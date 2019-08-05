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16:20   5 Августа 2019
Россия

Невзоров посоветовал повстречавшему Дарвина священнику полистать учебник по психиатрии

Невзоров посоветовал повстречавшему Дарвина священнику полистать учебник по психиатрии

Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров в эфире телеканала «Спас» заявил, что ему удалось связаться с Чарльзом Дарвином. Пока только во сне. Беседа была непродолжительной: ученый якобы раскаялся перед Владимировым и отказался от своей теории.

 «Что, вы думаете, я услышал? Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения», — вспоминает священнослужитель встречу у надгробия в Вестминстерском аббатстве.

Неожиданный контакт с Дарвиным «Политика Сегодня» обсудила с Александром Невзоровым. Публицист выразил мнение, что у Владимирова бессмыслица является основой профессиональной деятельности и посоветовал священнику открыть учебник по психиатрии.

Что за ахинея? Они [священники] — люди, которые сделали невменяемость своей профессией. Они обязаны нести ахинею, потому что такова их профессиональная принадлежность, а все остальное, что они говорят, вас не смущает? Про покойников, про зомби, про воскрешение мертвых. Что достаточно над кусочком хлеба и ложкой вина спеть песенку и это превращается в кусок мяса раввина, умершего две тысячи лет тому назад», — был категоричен Невзоров.

Резюмируя, автор книги «Уроки атеизма» и одноименной передачи выразил мнение, что представители церкви известны более спорными утверждениями, чем заверения Владимирова о беседе с усопшим в конце XIX века английском натуралисте, сформировавшем современный научный взгляд на эволюцию.

Беседу с Дарвином «Политика Сегодня» также обсудила с Дмитрием Цорионовым (Энтео). Основатель движения «Божья воля» отозвался о московском протоиерее с пиететом.

«Владимиров — совершенно особенный священник. Безумно артистичный. У него есть определенный стиль общения, который, если человек видит впервые, то он удивляется. А потом влюбляется в его повествование», — заверил Энтео.

 

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #рпц #невзоров

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