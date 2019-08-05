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15:57   5 Августа 2019
Россия

Порядок предоставления жилищной субсидии многодетным семьям изменят в Подмосковье

Порядок предоставления жилищной субсидии многодетным семьям изменят в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник, 5 августа, в ходе совещания с руководящим составом областного правительства предложил изменить государственную программу «Жилище», которая регулирует, в том числе, порядок предоставления жилищной субсидии многодетным семьям.

По его словам, уже несколько лет в Подмосковье действует программа по предоставлению субсидий на жилье семьям, которые воспитывают семь и более детей. Недавно в Балашихе родилось сразу четверо малышей, поэтому Воробьев проучил изменить госпрограмму.

«Теперь в Московской области все семьи, в которых рождаются сразу три и более детей, получат жилищную субсидию», — добавил подмосковный губернатор.

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Автор: Анатолий Кубарев
#жилье #воробьев #общество #субсидии

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