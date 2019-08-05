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Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

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15:51   5 Августа 2019
Весь мир

Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

Орбитальный телескоп Hubble запечатлел момент взаимодействия двух спиральных галактик, сообщило Европейское космическое агентство в Twitter 5 августа, приложив фото.

На сайте космической обсерватории рассказали, что этот галактический дуэт носит название UGC 2369. При взаимодействии гравитационные поля скоплений притягивают друг друга, из-за чего форма самих галактик начинает искажаться. Между ними образовывается «мост», состоящий из газа, пыли и звезд.

«Взаимодействие — обычное явление для большинства галактик», — отметили специалисты.

Большинство таких дуэтов создаются из карликовых галактик. Однако, время от времени происходят более масштабные события. Так, примерно через четыре миллиарда лет наша родная галактика Млечный путь должна столкнуться с Андромедой. Ученые уже придумали название новому объекту — Милкомеда.

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Автор: Анна Манц
#космос #хаббл #галактика

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