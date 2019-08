Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

Орбитальный телескоп Hubble запечатлел момент взаимодействия двух спиральных галактик, сообщило Европейское космическое агентство в Twitter 5 августа, приложив фото.

This is UGC 2369, seen by NASA/ESA @HUBBLE_space. It's actually two galaxies interacting, being pulled closer together by their gravitational attraction, in a similar process that will see our galaxy, the Milky Way, collide with the Andromeda galaxy. See https://t.co/ZzsB04tVNr pic.twitter.com/bDAtydgWSl