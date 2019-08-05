Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

Орбитальный телескоп Hubble запечатлел момент взаимодействия двух спиральных галактик, сообщило Европейское космическое агентство в Twitter 5 августа, приложив фото.

This is UGC 2369, seen by NASA/ESA @HUBBLE_space. It's actually two galaxies interacting, being pulled closer together by their gravitational attraction, in a similar process that will see our galaxy, the Milky Way, collide with the Andromeda galaxy. See https://t.co/ZzsB04tVNr pic.twitter.com/bDAtydgWSl — ESA (@esa) August 5, 2019

На сайте космической обсерватории рассказали, что этот галактический дуэт носит название UGC 2369. При взаимодействии гравитационные поля скоплений притягивают друг друга, из-за чего форма самих галактик начинает искажаться. Между ними образовывается «мост», состоящий из газа, пыли и звезд.

«Взаимодействие — обычное явление для большинства галактик», — отметили специалисты.

Большинство таких дуэтов создаются из карликовых галактик. Однако, время от времени происходят более масштабные события. Так, примерно через четыре миллиарда лет наша родная галактика Млечный путь должна столкнуться с Андромедой. Ученые уже придумали название новому объекту — Милкомеда.