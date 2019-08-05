МЧС применили пожарную бронетехнику на месте ЧП на складе под Красноярском

Сотрудники МЧС борются с очагом возгорания на военном складе в Красноярском крае при помощи пожарной бронетехники. Об этом 5 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Представитель пресс-службы сообщил, что на одном из складов ЦВО загорелось хранилище пороховых зарядов к артбоеприпасам. По словам собеседника агентства, дежурные приняли меры по удержанию огня и обеспечению безопасности в месте горения.

«В настоящее время идёт локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что при взрыве на военном складе пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.