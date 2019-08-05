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15:36   5 Августа 2019
Россия

МЧС применили пожарную бронетехнику на месте ЧП на складе под Красноярском

МЧС применили пожарную бронетехнику на месте ЧП на складе под Красноярском

Сотрудники МЧС борются с очагом возгорания на военном складе в Красноярском крае при помощи пожарной бронетехники. Об этом 5 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. 

Представитель пресс-службы сообщил, что на одном из складов ЦВО загорелось хранилище пороховых зарядов к артбоеприпасам. По словам собеседника агентства, дежурные приняли меры по удержанию огня и обеспечению безопасности в месте горения. 

«В настоящее время идёт локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада», — сказано в сообщении пресс-службы. 

Ранее сообщалось, что при взрыве на военном складе пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #красноярский край

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