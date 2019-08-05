Марков объяснил решение Wikipedia заблокировать российские СМИ давлением спецслужб Запада

Американский портал Wikipedia, заблокировав четыре российских СМИ, совершил акт политической цензуры, который является первым шагом к подготовке госпереворота в России.

Такое мнение в беседе с ФАН высказал политолог Сергей Марков, комментируя решение свободной энциклопедии Wikipedia заблокировать четыре российских информационных агентства: riafan.ru, rueconomics.ru, nation-news.ru, jpgazeta.ru. Эксперт объяснил действия ресурса попыткой ограничить доступ пользователей Рунета к информации, независимой от американских источников.

«В России популярны несколько ресурсов, которые работают в тесной связке с западными спецслужбами. Прежде всего, со спецслужбами США, Великобритании и Канады. Помимо Wikipedia, в их число входят Twitter, Facebook, Instagram и другие», - напомнил Марков.

При этом он отметил, что в прозападных соцсетях уже существует политическая цензура. Всем, кто выступает против властей РФ, оказывается максимальная информационная поддержка.

«Карт-бланш получают даже откровенные нацисты, осуществляющие террор против русского населения на Украине», - добавил политолог.

При этом, по словам Маркова, в тех же соцсетях подавляются все пророссийские, патриотические ресурсы. Поэтому ограничения, введенные против ФАН и других информагентств, нужно рассматривать как акт политической цензуры.

«Надо быть готовым к тому, что одномоментно будут заблокированы миллионы аккаунтов российских пользователей, имеющих пророссийскую и провластную позицию, в разных соцсетях. При этом максимально широко будут раскручиваться все противники российской власти», - подчеркнул Марков, отметив, что упомянутые действия станут главным информационным инструментом при попытке госпереворота в РФ.

Для того, чтобы не допустить подобного сценария, необходимо при господдержке создавать российский аналог всемирной энциклопедии, убежден эксперт.

«А русской версии американской Wikipedia и другим прозападным ресурсам должен быть выставлен широкий список требований того, что там должно быть изменено. В частности, должны быть убраны любые позитивные отзывы о деятельности пособников нацизма на территории Украины и вообще на постсоветском пространстве и в мире», - подчеркнул Марков, добавив, что, если это требование не будет выполнено, портал необходимо заблокировать.

Марков добавил, что необходимо создать и глобальные сети, ориентированные на российскую аудиторию.