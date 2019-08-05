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16:33   5 Августа 2019
Россия

Марков объяснил решение Wikipedia заблокировать российские СМИ давлением спецслужб Запада

Марков объяснил решение Wikipedia заблокировать российские СМИ давлением спецслужб Запада

Американский портал Wikipedia, заблокировав четыре российских СМИ, совершил акт политической цензуры, который является первым шагом к подготовке госпереворота в России.

Такое мнение в беседе с ФАН высказал политолог Сергей Марков, комментируя решение свободной энциклопедии Wikipedia заблокировать четыре российских информационных агентства: riafan.ru, rueconomics.ru, nation-news.ru, jpgazeta.ru. Эксперт объяснил действия ресурса попыткой ограничить доступ пользователей Рунета к информации, независимой от американских источников.

Марков считает, что блокировка ФАН в Wikipedia – это первый шаг к госперевороту

«В России популярны несколько ресурсов, которые работают в тесной связке с западными спецслужбами. Прежде всего, со спецслужбами США, Великобритании и Канады. Помимо Wikipedia, в их число входят Twitter, Facebook, Instagram и другие», - напомнил Марков.

При этом он отметил, что в прозападных соцсетях уже существует политическая цензура. Всем, кто выступает против властей РФ, оказывается максимальная информационная поддержка.

«Карт-бланш получают даже откровенные нацисты, осуществляющие террор против русского населения на Украине», - добавил политолог.

Марков считает, что блокировка ФАН в Wikipedia – это первый шаг к госперевороту

При этом, по словам Маркова, в тех же соцсетях подавляются все пророссийские, патриотические ресурсы. Поэтому ограничения, введенные против ФАН и других информагентств, нужно рассматривать как акт политической цензуры.

«Надо быть готовым к тому, что одномоментно будут заблокированы миллионы аккаунтов российских пользователей, имеющих пророссийскую и провластную позицию, в разных соцсетях. При этом максимально широко будут раскручиваться все противники российской власти», - подчеркнул Марков, отметив, что упомянутые действия станут главным информационным инструментом при попытке госпереворота в РФ.

Марков считает, что блокировка ФАН в Wikipedia – это первый шаг к госперевороту

Для того, чтобы не допустить подобного сценария, необходимо при господдержке создавать российский аналог всемирной энциклопедии, убежден эксперт.

«А русской версии американской Wikipedia и другим прозападным ресурсам должен быть выставлен широкий список требований того, что там должно быть изменено. В частности, должны быть убраны любые позитивные отзывы о деятельности пособников нацизма на территории Украины и вообще на постсоветском пространстве и в мире», - подчеркнул Марков, добавив, что, если это требование не будет выполнено, портал необходимо заблокировать.

Марков добавил, что необходимо создать и глобальные сети, ориентированные на российскую аудиторию.

«В мире сотни миллионов людей хотели бы, чтобы была альтернатива прозападным соцсетям. Я считаю, что именно российское правительство судьбой избрано, чтобы создать такую альтернативную систему», - заключил политолог.

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Автор: Александр Люблинский
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