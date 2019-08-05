Милонов сравнил технологии московской «оппозиции» с киевским майданом

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что незарегистрированные «оппозиционные» кандидаты в Мосгордуму изначально не собирались становиться депутатами. По его словам, эти люди «набрали бы не больше 1% голосов», если бы попали в бюллетени. Таков прогноз социологов.

Горбунов отметил, что на выборах бы вскрылась правда об отсутствии у «оппозиции» поддержки от населения, а это бы фатально сказалось на их дальнейшей политической карьере. Он назвал истерику либералов вокруг выборов МГД «способом обкатки технологий к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2021 году».

Слова главы МГИК прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «ПолитРоссией». Парламентарий считает, что при должном усердии даже незарегистрированная «оппозиция» смогла бы собрать нужное число подписей, но это им было не нужно. По мнению парламентария, либералы изначально настраивались на скандал, поэтому в Москве и организовываются незаконные акции и беспорядки.

«Деньги у них есть, они могли бы заплатить, причем официально, сборщикам, нанять соответствующее количество помощников и собрать нужное количество подписей. Но когда они демонстративно рисуют подписи, то, наверное, тут главное не участие в выборах, потому что они их просто проиграют, а создание ажиотажа и так далее», — подчеркнул Милонов.

По словам депутата, поражение на выборах поставило бы оппозицию в неловкое положение, особенно в глазах западных спонсоров. Милонов уверен, что по таким же технологиям, в Киеве в 2014 году устроили преступный госпереворот.

«Соболь и ей подобные товарищи в выборах реально участвовать не собираются по одной простой причине: выборы поставили бы жирную точку в их политической карьере на какое-то время. Все бы увидели факт отсутствия у них поддержки со стороны людей», — резюмировал Милонов.

Очередной несанкционированный протест оппозиции состоялся в Москве 3 августа под предлогом поддержки «независимых» кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму. Причина — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог.

Среди таких экс-кандидатов оказалась и юрист так называемого ФБК, соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Она и вовсе сдала в столичный избирком подписные листы, заполненные мертвецами. До этого полиция раскрыла одну из ее «фабрик» по подделке избирательных документов. На акции кандидатку успели задержать, а также оштрафовать на 300 тысяч рублей.