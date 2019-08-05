Журналисты побеседовали с семьями умерших москвичей, «подписавшихся» за Гудкова

Группа журналистов прошлась по квартирам, в которых, согласно документам, проживают поддержавшие экс-кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова люди. Однако лично пообщаться с ними не удалось.

На записи мужчина рассказал корреспонденту, что Филимонова Валентина Александровна скончалась несколько месяцев назад. Однако в подписных листах Гудкова стоит ее подпись. Аналогичная ситуация с Розой Александровной Герасимовой, чей «автограф» датирован 2 июля. Журналисты показали фото надгробия москвички, на котором указана дата смерти — 10 июня 2019 года.

Стоит отметить, что Гудков попал впросак с подписями покойных не в одиночку. «Мертвые души» были обнаружены и у его коллег, в частности, у представителей ФБК Любови Соболь и Ивана Жданова, а также мундепа Ильи Яшина. Им отказали в регистрации на выборы из-за большого количества недействительных подписей, 10-процентный порог которых установлен избирательным законодательством.