Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
СК объявил в розыск фаната Соболь, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

СК объявил в розыск фаната Соболь, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

 Ходорковский открыл «горячую линию» для провокаторов, задержанных на незаконных митингах

Ходорковский открыл «горячую линию» для провокаторов, задержанных на незаконных митингах
Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

 Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

 Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

СК объявил в розыск фаната Соболь, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

СК объявил в розыск фаната Соболь, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

 Ходорковский открыл «горячую линию» для провокаторов, задержанных на незаконных митингах

Ходорковский открыл «горячую линию» для провокаторов, задержанных на незаконных митингах
Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

 Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

Фото слияния двух галактик опубликовали в сети

 Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

15:50   5 Августа 2019
Россия

Журналисты побеседовали с семьями умерших москвичей, «подписавшихся» за Гудкова

Журналисты побеседовали с семьями умерших москвичей, «подписавшихся» за Гудкова

Группа журналистов прошлась по квартирам, в которых, согласно документам, проживают поддержавшие экс-кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова люди. Однако лично пообщаться с ними не удалось.

На записи мужчина рассказал корреспонденту, что Филимонова Валентина Александровна скончалась несколько месяцев назад. Однако в подписных листах Гудкова стоит ее подпись. Аналогичная ситуация с Розой Александровной Герасимовой, чей «автограф» датирован 2 июля. Журналисты показали фото надгробия москвички, на котором указана дата смерти — 10 июня 2019 года.

Стоит отметить, что Гудков попал впросак с подписями покойных не в одиночку. «Мертвые души» были обнаружены и у его коллег, в частности, у представителей ФБК Любови Соболь и Ивана Жданова, а также мундепа Ильи Яшина. Им отказали в регистрации на выборы из-за большого количества недействительных подписей, 10-процентный порог которых установлен избирательным законодательством.

гудков

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#москва #выборы #подписи #гудков #мосгордума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...