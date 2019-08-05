Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Трамп призвал американские СМИ к честности и беспристрастности

Трамп призвал американские СМИ к честности и беспристрастности

Суд в Москве заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

Суд в Москве заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

 Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

Япония создаст военно-космическое подразделение Сил самообороны к 2020 году

Япония создаст военно-космическое подразделение Сил самообороны к 2020 году
Трамп призвал американские СМИ к честности и беспристрастности

Трамп призвал американские СМИ к честности и беспристрастности

Суд в Москве заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

Суд в Москве заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

Посол ЕС не исключила подписания с Минском соглашения по визам осенью

 Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами

Будущий спикер Рады считает невозможным вернуть мир в Донбасс законами
Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

Япония создаст военно-космическое подразделение Сил самообороны к 2020 году

Япония создаст военно-космическое подразделение Сил самообороны к 2020 году
15:20   5 Августа 2019
Россия

Суд в Москве заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

Суд в Москве заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

Тверской столичный суд заочно арестовал бывшего руководителя Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает пресс-секретарь суда Светлана Скачкова в понедельник, 5 августа.

Плахотнюка вместе с доверенным лицом, спортсменом Константином Цуцу обвиняют в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Также политик причастен к созданию международного преступного сообщества, которое переправляло гашиш из Северной Африки в страны СНГ. Правоохранители изъяли более тонны гашиша с 2012 по 2019 год.

По данным МВД, Плахотнюк оказывал влияние на органы власти в Молдавии и вступил в сговор с лидерами ОПГ.

Плахотнюк — экс-депутат и олигарх Молдавии. В ноябре 2017 года суд в Москве заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В конце июня глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе сообщил, что Плахотнюк покинул страну и уехал в Лондон.

По словам главы Молдавии Игоря Додона, в Швейцарии и странах Евросоюза также «появились вопросы» к Плахотнюку.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#молдавия #плахотнюк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...