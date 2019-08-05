Суд в Москве заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка

Тверской столичный суд заочно арестовал бывшего руководителя Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает пресс-секретарь суда Светлана Скачкова в понедельник, 5 августа.

Плахотнюка вместе с доверенным лицом, спортсменом Константином Цуцу обвиняют в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Также политик причастен к созданию международного преступного сообщества, которое переправляло гашиш из Северной Африки в страны СНГ. Правоохранители изъяли более тонны гашиша с 2012 по 2019 год.

По данным МВД, Плахотнюк оказывал влияние на органы власти в Молдавии и вступил в сговор с лидерами ОПГ.

Плахотнюк — экс-депутат и олигарх Молдавии. В ноябре 2017 года суд в Москве заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В конце июня глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе сообщил, что Плахотнюк покинул страну и уехал в Лондон.

По словам главы Молдавии Игоря Додона, в Швейцарии и странах Евросоюза также «появились вопросы» к Плахотнюку.