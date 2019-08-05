Трамп призвал американские СМИ к честности и беспристрастности

Президент США Дональд Трамп призвал американские СМИ стать честными и беспристрастными и перестать усугублять ситуацию. Об этом он заявил 5 августа в Twitter.

По мнению американского лидера, именно на СМИ лежит большая ответственность за жизнь и безопасность в США.

«Фейковые новости в значительной степени способствуют гневу и ярости, которые накапливались на протяжении многих лет. Освещение в СМИ должно стать честным, сбалансированным и беспристрастным, или эти ужасные проблемы станут еще хуже!» — написал политик.

Ранее на западе Техаса произошла стрельба в торговом центре Walmart в Эль-Пасо. В результате погибли 20 человек, ранены еще 26 человек. Губернатор штата Техас Грега Эбботта заявил, что операция по задержанию мужчины, открывшего стрельбу, длилась 21 минуту. Затем случилась еще одна перестрелка в районе Орегон в штате Огайо. Погибли 10 человек, в том числе стрелок. Еще 27 человек пострадали.