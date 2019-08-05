Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

Представитель ливийского правительства национального согласия в понедельник, 5 августа, сообщил, что ПНС возложило ответственность за бомбардировку города Марзук на Ливийскую национальную армию под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. По его словам, ВВС ЛНА в воскресенье, 4 августа, атаковали город, поэтому погибли и пострадали десятки мирных граждан.

Правительство национального согласия призвало международное сообщество и миссию ООН в Ливии к проведению объективного расследования атаки на Марзук с целью отдать под суд виновных в бомбардировке города. По информации ПНС, боевые самолеты Ливийской национальной армии атаковали жилой район Эль-Кальаа.

Представители ЛНА подтвердили, что армейские самолеты совершили несколько боевых вылетов. Однако, по их версии, боевые самолеты не атаковали жилые кварталы или другие гражданские объекты.