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Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

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15:02   5 Августа 2019
Весь мир

Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

Десятки человек пострадали при атаке ВВС ЛНА на город Марзук

Представитель ливийского правительства национального согласия в понедельник, 5 августа, сообщил, что ПНС возложило ответственность за бомбардировку города Марзук на Ливийскую национальную армию под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. По его словам, ВВС ЛНА в воскресенье, 4 августа, атаковали город, поэтому погибли и пострадали десятки мирных граждан. 

Правительство национального согласия призвало международное сообщество и миссию ООН в Ливии к проведению объективного расследования атаки на Марзук с целью отдать под суд виновных в бомбардировке города. По информации ПНС, боевые самолеты Ливийской национальной армии атаковали жилой район Эль-Кальаа.

Представители ЛНА подтвердили, что армейские самолеты совершили несколько боевых вылетов. Однако, по их версии, боевые самолеты не атаковали жилые кварталы или другие гражданские объекты.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ливия #общество #лна #пнс

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