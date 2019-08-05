«Оппозиция» планировала беспорядки в Москве еще на этапе сбора подписей, уверен депутат

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с информационным агентством Nation News прокомментировал проходящие в Москве незаконные митинги, перерастающие в массовые беспорядки, выразив уверенность в том, что их организаторы заранее спланировали провокации в преддверии выборов в Московскую городскую думу.

По мнению депутата, провокаторы и не собирались участвовать в выборах и тем более работать в Мосгордуме. Скандал в ходе избирательной кампании нужен им как повод, чтобы разыграть спектакль для западных СМИ и показать, как в России якобы притесняют демократию.

Ранее «Российская газета» опубликовала интервью с председателем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым, в котором речь шла о результатах подписной кампании так называемых «независимых кандидатов».

Горбунов, в частности, рассказал, что в регистрации на выборах из-за большого числа поддельных подписей было отказано 57 кандидатам – из них 18 выдвигались от партий, а 39 шли на выборы как самовыдвиженцы. Среди получивших отказ оказались все отъявленные скандалисты – Любовь Соболь, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Илья Яшин и Иван Жданов. Они воспользовались отказом МГИК как поводом для организации серии незаконных митингов в столице, на которых всеми силами распаляли толпу и провоцировали полицию, целенаправленно работая на создание нужной картинки для западных СМИ.

«У этих людей не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть. Зачем им это? Ведь если их фамилии появились бы в бюллетенях, они набрали бы не больше 1% голосов. Таков прогноз социологов. Как же после этого заниматься политикой, утверждая, что они борются за будущее России», — пояснил Горбунов.

Его мнение полностью поддерживает депутат VII созыва Государственной думы Виктор Водолацкий, который предположил, что все обнаруженные в подписных листах «независимых кандидатов» поддельные подписи и мертвые души – являются частью плана, нацеленного на создание беспорядков и провокаций на улицах Москвы.

Любому человеку под силу собрать то небольшое количество подписей, которое требовалось для регистрации на выборах, добавил депутат, отметив, что, кто хотел собрать подписи – тот их и собрал. А вот действия оппозиции изначально были направлены не на то, чтобы пройти в Мосгордуму, а на протесты.