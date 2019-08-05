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16:45   5 Августа 2019
Россия

«Оппозиция» планировала беспорядки в Москве еще на этапе сбора подписей, уверен депутат

«Оппозиция» планировала беспорядки в Москве еще на этапе сбора подписей, уверен депутат

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с информационным агентством Nation News прокомментировал проходящие в Москве незаконные митинги, перерастающие в массовые беспорядки, выразив уверенность в том, что их организаторы заранее спланировали провокации в преддверии выборов в Московскую городскую думу.

По мнению депутата, провокаторы и не собирались участвовать в выборах и тем более работать в Мосгордуме. Скандал в ходе избирательной кампании нужен им как повод, чтобы разыграть спектакль для западных СМИ и показать, как в России якобы притесняют демократию.

Ранее «Российская газета» опубликовала интервью с председателем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым, в котором речь шла о результатах подписной кампании так называемых «независимых кандидатов».

Депутаты ГД считают, что организаторы незаконных акций играют спектакль для Запада

Горбунов, в частности, рассказал, что в регистрации на выборах из-за большого числа поддельных подписей было отказано 57 кандидатам – из них 18 выдвигались от партий, а 39 шли на выборы как самовыдвиженцы. Среди получивших отказ оказались все отъявленные скандалисты – Любовь Соболь, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Илья Яшин и Иван Жданов. Они воспользовались отказом МГИК как поводом для организации серии незаконных митингов в столице, на которых всеми силами распаляли толпу и провоцировали полицию, целенаправленно работая на создание нужной картинки для западных СМИ.

«У этих людей не было ни цели подписи собрать, ни в гордуму попасть. Зачем им это? Ведь если их фамилии появились бы в бюллетенях, они набрали бы не больше 1% голосов. Таков прогноз социологов. Как же после этого заниматься политикой, утверждая, что они борются за будущее России», — пояснил Горбунов.

Его мнение полностью поддерживает депутат VII созыва Государственной думы Виктор Водолацкий, который предположил, что все обнаруженные в подписных листах «независимых кандидатов» поддельные подписи и мертвые души – являются частью плана, нацеленного на создание беспорядков и провокаций на улицах Москвы.

Депутаты ГД считают, что организаторы незаконных акций играют спектакль для Запада

Любому человеку под силу собрать то небольшое количество подписей, которое требовалось для регистрации на выборах, добавил депутат, отметив, что, кто хотел собрать подписи – тот их и собрал. А вот действия оппозиции изначально были направлены не на то, чтобы пройти в Мосгордуму, а на протесты.

«Их задача — беспорядки в Москве как в столице России, для того, чтобы весь Запад сегодня захлебывался в своих СМИ о том, что в России мол попирается демократия», — заключил Водолацкий.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #выборы #политика #протесты

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